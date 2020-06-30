Заур Расулзаде, собкор 01:49

Армянский терроризм, на счету которого миллионы безвинных жертв, имеет почти двухвековую историю. Его кровавые следы тянутся не только по Южному Кавказу и Турции, где в основном совершались злодеяния армянских преступников, но и по Европе, Азии и даже Америке. В недавнем интервью телеканалу «Гордон» экс-президент Грузии Михаил Саакашвили напомнил о покушении на президента США Джорджа Буша, предпринятом 27-летним жителем Тбилиси Владимиром Арутюняном. 10 мая 2005 года Арутюнян метнул гранату РГД-5 на трибуну площади Свободы, где были президент США Джордж Буш, находившийся в те дни с визитом в Тбилиси, и сам Саакашвили, тогдашний глава Грузии. Граната была приведена в боевое состояние, но не взорвалась, хотя и попала в голову 10-летней девочки, ранив ее. Преступнику удалось скрыться.

Задержали нового армянского террориста лишь через месяц благодаря фотографиям польского репортера, который снимал в тот день площадь как раз в том квадрате, откуда полетела граната. При задержании Арутюнян оказал вооруженное сопротивление, убив начальника отдела контрразведки МВД Грузии. В подвале его дома были найдены отравляющие вещества и взрывчатка. Врачи признали его вменяемым. А в ходе следствия Арутюнян заявил, что намеревался убить именно Буша. Более того, неудавшийся убийца утверждал, что совершил бы покушение на американского лидера еще раз, если бы ему представилась такая возможность. В ходе расследования этого преступления американское ФБР выдвинуло версию, что злоумышленник действовал не в одиночку. И в принципе, в дальнейшем стало ясно, что Арутюнян входил в армянскую террористическую группировку, и граната была изготовлена в Армении. Однако грузинские следователи больше упирали на российский след…

Арутюняну присудили максимально возможный срок заключения – пожизненный, однако его армянские «друзья» делали все возможное, чтобы террорист поскорее вышел на свободу. Вот что сообщил haqqin.az бывший заместитель генерального прокурора Грузии Давид Саквалеридзе: «Не сомневайтесь, Арутюнян отбывает пожизненное заключение в одной из грузинских тюрем. По просьбе армянского католикоса в Верховный суд Грузии обращался грузинский патриарх и ходатайствовал о помиловании этого преступника, но суд и правоохранительные органы страны в категорической форме отвергли эту просьбу, дав понять, что ни о каком помиловании террориста не может быть и речи». Упомянутый М.Саакашвили неудавшийся террористический акт в Тбилиси прокомментировал haqqin.az и глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов.