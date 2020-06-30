Армянские террористы хотели убить президента США по следам выступления Михаила Саакашвили
Армянский терроризм, на счету которого миллионы безвинных жертв, имеет почти двухвековую историю. Его кровавые следы тянутся не только по Южному Кавказу и Турции, где в основном совершались злодеяния армянских преступников, но и по Европе, Азии и даже Америке.
В недавнем интервью телеканалу «Гордон» экс-президент Грузии Михаил Саакашвили напомнил о покушении на президента США Джорджа Буша, предпринятом 27-летним жителем Тбилиси Владимиром Арутюняном. 10 мая 2005 года Арутюнян метнул гранату РГД-5 на трибуну площади Свободы, где были президент США Джордж Буш, находившийся в те дни с визитом в Тбилиси, и сам Саакашвили, тогдашний глава Грузии. Граната была приведена в боевое состояние, но не взорвалась, хотя и попала в голову 10-летней девочки, ранив ее. Преступнику удалось скрыться.
Задержали нового армянского террориста лишь через месяц благодаря фотографиям польского репортера, который снимал в тот день площадь как раз в том квадрате, откуда полетела граната. При задержании Арутюнян оказал вооруженное сопротивление, убив начальника отдела контрразведки МВД Грузии. В подвале его дома были найдены отравляющие вещества и взрывчатка.
Врачи признали его вменяемым. А в ходе следствия Арутюнян заявил, что намеревался убить именно Буша. Более того, неудавшийся убийца утверждал, что совершил бы покушение на американского лидера еще раз, если бы ему представилась такая возможность.
В ходе расследования этого преступления американское ФБР выдвинуло версию, что злоумышленник действовал не в одиночку. И в принципе, в дальнейшем стало ясно, что Арутюнян входил в армянскую террористическую группировку, и граната была изготовлена в Армении. Однако грузинские следователи больше упирали на российский след…
Арутюняну присудили максимально возможный срок заключения – пожизненный, однако его армянские «друзья» делали все возможное, чтобы террорист поскорее вышел на свободу.
Вот что сообщил haqqin.az бывший заместитель генерального прокурора Грузии Давид Саквалеридзе: «Не сомневайтесь, Арутюнян отбывает пожизненное заключение в одной из грузинских тюрем. По просьбе армянского католикоса в Верховный суд Грузии обращался грузинский патриарх и ходатайствовал о помиловании этого преступника, но суд и правоохранительные органы страны в категорической форме отвергли эту просьбу, дав понять, что ни о каком помиловании террориста не может быть и речи».
Упомянутый М.Саакашвили неудавшийся террористический акт в Тбилиси прокомментировал haqqin.az и глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов.
«С самого начала было ясно, что почерк Арутюняна – это почерк армянских террористов. Случившееся в 2005-м в Грузии - классическое преступление армянских бандитов. Задание на теракт в отношении президента США Арутюнян, без сомнения, получил от армянских террористических группировок. Не стоит забывать о кровавых расправах, терактах армянских головорезов с турецкими дипломатами в аэропортах Парижа и Москвы. В Тбилиси всё было подготовлено так же, просто произошла осечка.
Армянский терроризм - это давно бренд: там, где жестокие, беспощадные к случайно оказавшимся в месте преступного деяния мирным гражданам теракты, в первую очередь, нужно искать армянский след. И мировому сообществу следует почаще напоминать, за покушением на американского президента стояли именно армянские террористы», - убежден европарламентарий.
Нет сомнений в этом и у грузинского политолога Сосо Цинцадзе. «Если кто-то в Армении пытается оправдать действия Арутюняна, то это не делает чести никому. Арутюнян как опасный террорист осужден на пожизненный срок грузинским судом, и оправдания его действиям нет, - сказал он.
Еще более жесткую оценку террористическому акту пятнадцатилетней давности дает МИД Азербайджана: «Нам более, чем кому-нибудь известны преступления армянских террористов. Азербайджан страдает от армянского террора с начала ХХ века. Многочисленные кровавые акты, совершенные в Азербайджане в конце 1980-х годов, жестокие убийства 613 мирных граждан в Ходжалы в 1992 году, нападения на азербайджанских гражданских лиц военнослужащих армянской армии сегодня - все это хроника армянского терроризма. В основе агрессивной политики этой страны издавна заложены террористические тенденции. А любое оправдание терроризма есть не что иное, как путь к самоуничтожению», - утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство.