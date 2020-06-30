Экс-президент США назвал аннексию Западного берега «незаконным захватом»

Бывший президент США Джимми Картер раскритиковал желание Израиля аннексировать Западный берег Иордана и назвал его «незаконном захватом земель». Об этом сообщает The Hill.

«План Израиля по присоединению 30 процентов территорий Западного берега реки Иордан противоречит нынешнему статусу оккупированных территорий, определенных рамками международных соглашений. Кроме того, данный шаг противоречит нормам международного права, которое запрещает захват земли силой», - говорится в сообщении Картера.

По его словам, аннексия нарушит достигнутые договоренности в Осло и Кэмп-Дэвиде и поставит под угрозу мирные соглашения Израиля с Египтом и Иорданией, пишет Anadolu.

Картер занимал президентский пост в США в 1977-1981 годах и сыграл посредническую роль во время подписания Египетско-израильского мирного договора в 1979 году.