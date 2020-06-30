В США, в штате Калифорния, в городе Сан-Диего в бар сети Starbucks вошла дама, которая хотела побаловать себя кофе и выпечкой. Бариста по имени Ленин Гутьеррес обратил ее внимание на то, что она не надела защитную маску и попросил ее это сделать. На что клиентка возмутилась, обругав работника кафе, и показала ему средний палец. Затем она удалилась, разместив свои комментарии в соцсетях, рассчитывая на поддержку пользователей.

Однако — не тут-то было. Она подверглась массовой атаке тех, кто считает поведение бариста верным, а ее — отвратительным.

Более того, один из активных пользователей Матт Кован призвал других собрать деньги для 24-летнего юноши с именем Ленин, чтобы поддержать его позицию в соответствии с требованиям сети кафе. Он написал - «от вас не требуется многое, только носить маску».

С 22 июня, когда произошел инцидент, до 30 июня в акции приняли участие 1 тысяча 445 человек, которые перечислили на счет Ленина 98 тысяч 610 долларов.

Парень не понимал, что произошло, когда сумма составила 1 тысячу, а уж когда она выросла до уровня многих десятков тысяч, он не знал, как выразить свою благодарность всем, кто его поддержал. Деньги он собирается потратить на финансирование девушки, с которой они вместе занимаются танцами, а часть направить на благотворительные цели.