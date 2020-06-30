Главный редактор AzTV умер от коронавируса второй на гостелеканале
От коронавирусной инфекции скончался еще один сотрудник Азербайджанского телевидения (AzTV).
Как сообщает Qafqazinfo, главный редактор редакции кинопрограмм и дубляжа, заслуженный деятель искусств Этибар Бабаев умер от COVID-19.
О смерти Э.Бабаева в своем Facebook написал журналист Эльчин Мирзабейли.
Известно, что Э.Бабаев был помещен в Учебно-терапевтическую клинику Медицинского университета.
Отметим, что еще один сотрудник телеканала - режиссер департамента общественно-политических и аналитических передач AzTV Самир Нематзаде несколько дней назад был госпитализирован в одну из городских больниц. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти ему жизнь не удалось.