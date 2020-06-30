Индия закупит у России истребители на миллиард долларов

Минобороны Индии одобрило закупку у России 21 истребителя МиГ-29 и 12 самолетов Су-30МКИ. Соответствующее решение принял Совет по оборонным закупкам, передает РИА Новости.

Как уточнили в ведомстве, российская сторона также модернизирует 59 самолетов МиГ-29, уже имеющихся на вооружении ВВС Индии.

Отмечается, что стоимость закупки и обновления МиГов составит порядка $984 млн. При этом Су-30СМ, которые выпускает индийская авиастроительная корпорация Hindustan Aeronautics Ltd по российской лицензии, обойдутся в $1,42 миллиарда.

Интерфакс со ссылкой на российский информированный источник пишет, что Россия и Индия могут уже в ближайшее время заключить контракты по истребителям МиГ-29 и Су-30МКИ.