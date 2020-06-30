Убийство популярного певца неожиданно поставило Эфиопию на грань гражданской войны. Хаакалу Хундесса, 34-летний талантливый музыкант, был известен далеко за пределами своей страны. Один из его альбомов стал самым популярным у африканских слушателей по итогам продаж на Amazon в 2013 году. Смерть такой звезды – всегда шок и потрясение для поклонников и не только для них. Но пули, выпущенные в Хундессу, нарушили хрупкий мир в Эфиопии, поскольку обнажили старые политические и этнические противоречия.

В певца стреляли поздно вечером в понедельник, 30 июня, в Аддис-Абебе, позже он скончался в больнице от полученных ранений. Первые столкновения его поклонников с полицией произошли уже возле больницы, где собрались тысячи людей.

Причины покушения до сих пор неизвестны, хотя подозреваемые в убийстве и арестованы. Хундесса был не просто музыкантом, а певцом протеста, в первую очередь от имени своего народа оромо. Оромо являются в Эфиопии этническим большинством, но долгие годы не имели соответствующего политического представительства и до сих пор считают себя несправедливо обделенными.

Хаакалу Хундесса еще в 17 лет получил пятилетний тюремный срок за участие в протестах, а в 2016 году был среди тех, кто вдохновил своими песнями массовые выступления оромо, в результате которых произошла смена власти, и премьер-министром страны стал Абий Ахмед Али, нынешний глава правительства. Нынешнее убийство «голоса оромо» большое испытание для премьера, поскольку он тоже представитель этого народа.

Стычки с полицией продолжились и на следующий день после убийства. Часть людей хотела воспрепятствовать тому, чтобы тело певца увезли в его родной город Амбо, в семидесяти километрах от столицы, и требовали похоронить его в Аддис-Абебе. Дело в том, что оромо считают столицу своей законной территорией, хотя она управляется по отдельным, федеральным законам.

2 июля похороны прошли-таки в Амбо, как того хотели родственники, но город наводнили силы правопорядка, что также привело к столкновениям. Кроме того, протесты прошли еще в минимум семи городах Эфиопии, а в Аддис-Абебу ввели войска. По сообщениям очевидцев, в столице слышны выстрелы и даже взрывы. В ходе столкновений погибло минимум 80 человек. В стране временно отключили интернет, были проведены аресты среди протестующих, оппозиционных политиков и журналистов.