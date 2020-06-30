В Аддис-Абебу после убийства певца введены войска наш комментарий
Убийство популярного певца неожиданно поставило Эфиопию на грань гражданской войны. Хаакалу Хундесса, 34-летний талантливый музыкант, был известен далеко за пределами своей страны. Один из его альбомов стал самым популярным у африканских слушателей по итогам продаж на Amazon в 2013 году. Смерть такой звезды – всегда шок и потрясение для поклонников и не только для них. Но пули, выпущенные в Хундессу, нарушили хрупкий мир в Эфиопии, поскольку обнажили старые политические и этнические противоречия.
В певца стреляли поздно вечером в понедельник, 30 июня, в Аддис-Абебе, позже он скончался в больнице от полученных ранений. Первые столкновения его поклонников с полицией произошли уже возле больницы, где собрались тысячи людей.
Причины покушения до сих пор неизвестны, хотя подозреваемые в убийстве и арестованы. Хундесса был не просто музыкантом, а певцом протеста, в первую очередь от имени своего народа оромо. Оромо являются в Эфиопии этническим большинством, но долгие годы не имели соответствующего политического представительства и до сих пор считают себя несправедливо обделенными.
Хаакалу Хундесса еще в 17 лет получил пятилетний тюремный срок за участие в протестах, а в 2016 году был среди тех, кто вдохновил своими песнями массовые выступления оромо, в результате которых произошла смена власти, и премьер-министром страны стал Абий Ахмед Али, нынешний глава правительства. Нынешнее убийство «голоса оромо» большое испытание для премьера, поскольку он тоже представитель этого народа.
Стычки с полицией продолжились и на следующий день после убийства. Часть людей хотела воспрепятствовать тому, чтобы тело певца увезли в его родной город Амбо, в семидесяти километрах от столицы, и требовали похоронить его в Аддис-Абебе. Дело в том, что оромо считают столицу своей законной территорией, хотя она управляется по отдельным, федеральным законам.
2 июля похороны прошли-таки в Амбо, как того хотели родственники, но город наводнили силы правопорядка, что также привело к столкновениям. Кроме того, протесты прошли еще в минимум семи городах Эфиопии, а в Аддис-Абебу ввели войска. По сообщениям очевидцев, в столице слышны выстрелы и даже взрывы. В ходе столкновений погибло минимум 80 человек. В стране временно отключили интернет, были проведены аресты среди протестующих, оппозиционных политиков и журналистов.
Премьер Абий выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью певца, но он же теперь в глазах своего собственного народа несет ответственность за подавление протестов, а перед всем 109-миллионным эфиопским народом – за восстановление порядка. История тем специфичней, что Абий Ахмед Али – лауреат Нобелевской премии мира за восстановление отношений с Эритреей, страной, с которой Эфиопия вела долгие кровопролитные войны. Навести же мир и порядок дома будет ничуть не проще.
После прихода Абия к власти в 2018 году Эфиопия пережила целый ряд реформ, которые означали переход от репрессивного режима к демократии. Если раньше многочисленные социальные и этнические противоречия подавлялись жестоким силовым путем, то новый премьер стал демонстрировать пути демократического урегулирования проблем.
Он создал правящую Партию процветания на общеэфиопской базе, отойдя от практики партий исключительно на этнической основе. Был предпринят целый ряд прогрессивных экономических шагов, которые ускорили развитие страны. Но в то же время проблемы, которые раньше хранились под спудом из-за боязни репрессий, в условиях открытости вышли наружу.
Убийство любимца народа оромо и певца протеста всех угнетенных эфиопов послужило мощным фактором для выплеска протестных настроений. Для власти велико искушение прибегнуть к старым методам подавления недовольства, тем более что в органах полиции и спецслужб работают люди, которые других методов и не знают.
Дополнительным фактором недовольства являются и отложенные выборы, которые должны были состояться в августе, но из-за пандемии коронавируса их отложили на неопределенное будущее. Оппозиция усматривает в этом злой умысел, и это подхлестывает протесты. В общем, если премьер Абий справится с нынешней ситуацией без больших потерь, он заслужит еще одну премию мира.