В Израиле число выявленных случаев заражения COVID-19 выросло на 1026 за сутки и достигло к вечеру четверга 27 047, еще два пациента скончались, число жертв достигло 324, сообщает Министерство здравоохранения еврейского государства.

По информации Минздрава, сейчас в Израиле коронавирусом болеют 9 176 человек, 65 пациентов в тяжелом состоянии, из них 25 нуждаются в искусственной вентиляции легких.

В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания, значительная часть новых случаев регистрировалась в образовательных учреждениях. В четверг вечером из-за резкого увеличения числа заболевших COVID-19 кабинет министров страны принял решение о возвращении ограничений на массовые собрания.