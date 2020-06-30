Отец Бориса Джонсона нарушил карантин и поехал в Грецию

Отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подвергся критике за то, что отправился в зарубежную поездку без крайней необходимости в нарушение рекомендаций британского правительства.

О посещении Греции Стэнли Джонсон сообщил сам на своей странице в Instagram. В комментарии, опубликованном в газете Daily Mail, Джонсон-старший заявил, что отправился в Грецию "по исключительно важному делу". Ему необходимо было подготовить к сдаче в аренду свою виллу на севере страны. По его словам, греческие власти требуют от арендодателей тщательно готовить недвижимость к приему гостей в условиях пандемии, обеспечивая соблюдение норм социального дистанцирования.

Джонсону пришлось лететь в Афины через Софию, так как в настоящий момент прямое авиасообщение между Грецией и Великобританией не восстановлено.

Из-за пандемии коронавируса МИД Соединенного Королевства рекомендует гражданам страны воздерживаться от посещения иностранных государств без крайне серьезных причин.