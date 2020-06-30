Миру предсказали новую Великую депрессию из-за коронавируса

Американский футуролог Питер Шварц предупредил, что мир может погрузиться в новую Великую депрессию при наихудшем сценарии с коронавирусом.

Как пишет Mirror, специалист отметил, что важно найти вакцину от новой инфекции, иначе придется жить в «пандемическом мире». «И это правдоподобный сценарий экономической депрессии и постоянной пандемии, где COVID является новой нормой», — подчеркнул Шварц.

Футуролог считает, что мир в настоящее время страдает от четырех «каскадных кризисов» — здравоохранения, экономики, социальной сферы и лидерства.

«У нас был некоторый экономический кризис, торговая война, которая сейчас усиливается. Сейчас — социальный кризис, созданный движением Black Lives Matter. И, наконец, кризис лидерства в некоторых странах», — сказал эксперт, подчеркнув, что сохраняется сценарий Великой депрессии из-за пандемии коронавируса