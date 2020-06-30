Экс-президентам Панамы запретили покидать страну

Бывшим президентам Панамы Хуану Карлосу Вареле и Рикардо Мартинелли, проходящим по коррупционным делам Odebrecht и New Business, запретили покидать страну, сообщается в Twitter генпрокуратуры страны.

"В деле Odebrecht прокуратура по делам о коррупции постановила препятствовать выезду из страны ... одному из экс-президентов. В случаи с другим экс-президентом прокуратура по делам, связанным с организованной преступностью, постановила препятствовать его выезду из страны по делу New Business", - говорится в сообщении ведомства. При этом они должны отчитываться в прокуратуру каждый месяц.

Представители властей ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht, одного из основных подрядчиков бразильского энергогиганта Petrobras. Согласно информации суда США, Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы, Перу, Венесуэлы.