Джейхун Наджафов, отдел социума 11:33

Полноводная и неукротимая, как называли ее в народе, Кура прежде славилась сильным течением, бурными паводками, затоплением по весне низинных береговых земель. Но люди использовали ее многоводье неумеренно и расточительно, отравляли ее грязными стоками, и река отреагировала на такое безобразное к себе отношение резким сокращением своих потоков, превратив когда-то чистые стремительные воды в застойные болота, перемежающиеся сухими отмелями. Ощутив нехватку воды, люди наконец задумались, как жить в жарком климате без живительной влаги, как выращивать сады, хлеб, хлопок и что будет дальше. Так что делать, чтобы вернуть воду в главную реку не только Азербайджана, но и всего Южного Кавказа? Как считает доктор географический наук профессор Чингиз Исмайлов, прежде всего необходимо, чтобы ответственные ведомства – министерства экономики, экологии, сельского хозяйства, Комитет по мелиорации и водному хозяйству и другие структуры совместно разработали и приняли меры по восстановлению водного уровня реки.

Как сообщил Ч.Исмайлов haqqin.az, и без того снизившийся уровень воды в Куре с наступлением нынешнего лета упал почти до минимума. Местами аккумулятивные берега русла реки полностью обезводились, появились мели. А в Нефтчалинском районе это привело к смешению речной воды с морской, что вызвало проблемы с питьевой водой для населения и поливом сельхозугодий. При этом эксперт отмечает воздействие факторов как природного, так и негативного антропогенного характера. «Куру питают разные воды: горные реки, дожди, грунтовые воды и др. Водность рек определяется объемом поступающей воды, величиной испарения и потребления речной воды. Если естественные стоки уменьшаются, то это означает истощение источников питания рек - тех самых ледников, грунтовых вод и др. Такое периодически случается и связано с глобальными климатическими и тектоническими процессами, увеличением объема испарения», - объясняет ученый Кура, уточняет он, имеет протяженность в 1500 км, из которых 906 проходится на территорию Азербайджана. Начинается она в Турции, протекает по Грузии, а притоки Куры в основном находятся в Армении. «К сожалению, несмотря на все усилия азербайджанской стороны, до сих пор не заключено соглашение по трансграничному мониторингу потребления куринской воды. На всем протяжении Куры построены несколько ГЭС. В Турции есть гидроэлектростанции даже в горных районах, где больших водохранилищ не строят. Крупные водохранилища обычно создаются при в ГЭС в равнинных регионах. Такие имеются в Грузии и Армении. В Азербайджане часть вод Куры проходит через Мингячевирскую и Шамкирскую ГЭС. Вообще же Азербайджан только 30% своих потребностей в воде удовлетворяет за счет внутренних водных ресурсов. А вот сколько куринской воды потребляют Грузия и Армения, неизвестно», - констатирует Ч Исмайлов.