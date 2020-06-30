Профессор Ч.Исмайлов: «Пока в Азербайджане роют оросительные каналы, в Турции поливы производят дронами. Нужны новые технологии» эксклюзив
Полноводная и неукротимая, как называли ее в народе, Кура прежде славилась сильным течением, бурными паводками, затоплением по весне низинных береговых земель. Но люди использовали ее многоводье неумеренно и расточительно, отравляли ее грязными стоками, и река отреагировала на такое безобразное к себе отношение резким сокращением своих потоков, превратив когда-то чистые стремительные воды в застойные болота, перемежающиеся сухими отмелями. Ощутив нехватку воды, люди наконец задумались, как жить в жарком климате без живительной влаги, как выращивать сады, хлеб, хлопок и что будет дальше.
Так что делать, чтобы вернуть воду в главную реку не только Азербайджана, но и всего Южного Кавказа? Как считает доктор географический наук профессор Чингиз Исмайлов, прежде всего необходимо, чтобы ответственные ведомства – министерства экономики, экологии, сельского хозяйства, Комитет по мелиорации и водному хозяйству и другие структуры совместно разработали и приняли меры по восстановлению водного уровня реки.
Как сообщил Ч.Исмайлов haqqin.az, и без того снизившийся уровень воды в Куре с наступлением нынешнего лета упал почти до минимума. Местами аккумулятивные берега русла реки полностью обезводились, появились мели. А в Нефтчалинском районе это привело к смешению речной воды с морской, что вызвало проблемы с питьевой водой для населения и поливом сельхозугодий.
При этом эксперт отмечает воздействие факторов как природного, так и негативного антропогенного характера.
«Куру питают разные воды: горные реки, дожди, грунтовые воды и др. Водность рек определяется объемом поступающей воды, величиной испарения и потребления речной воды. Если естественные стоки уменьшаются, то это означает истощение источников питания рек - тех самых ледников, грунтовых вод и др. Такое периодически случается и связано с глобальными климатическими и тектоническими процессами, увеличением объема испарения», - объясняет ученый
Кура, уточняет он, имеет протяженность в 1500 км, из которых 906 проходится на территорию Азербайджана. Начинается она в Турции, протекает по Грузии, а притоки Куры в основном находятся в Армении.
«К сожалению, несмотря на все усилия азербайджанской стороны, до сих пор не заключено соглашение по трансграничному мониторингу потребления куринской воды. На всем протяжении Куры построены несколько ГЭС. В Турции есть гидроэлектростанции даже в горных районах, где больших водохранилищ не строят. Крупные водохранилища обычно создаются при в ГЭС в равнинных регионах. Такие имеются в Грузии и Армении. В Азербайджане часть вод Куры проходит через Мингячевирскую и Шамкирскую ГЭС.
Вообще же Азербайджан только 30% своих потребностей в воде удовлетворяет за счет внутренних водных ресурсов. А вот сколько куринской воды потребляют Грузия и Армения, неизвестно», - констатирует Ч Исмайлов.
Проблема с дельтой Куры, указывает он, это результат наложения природных и антропогенных факторов. Что же касается собственно природных факторов, то здесь наблюдается цикличность, когда уменьшение воды в реке сменятся паводками.
«К примеру, в прошлом году в ноябре в результате повышения уровня Куры в Сальянском, Нефтчалинском районах затопило огромную территорию», - отметил ученый.
Однако, по мнению эксперта, забор воды на орошение сельхозугодий больше бьет по уровню воды в реке, чем ГЭС. В Азербайджане за последние годы были в 7 раз увеличены площади хлопчатника, выращивание которого требует большого объема воды.
«Два года назад сбор хлопка составил 90 тысяч тонн, в этом - 200 тысяч, - приводит Ч.Исмайлов статистические данные. - И все это за счет водозабора. Соответствующим госструктурам необходимо провести тщательный анализ расхода воды на сельхознужды. Надо установить строгий контроль за использованием воды для хлопководства, в работе агропарков и других водоемких производствах, где потребляются огромные водные массы. Кстати, в мире широко используются экономные системы орошения. Пока наши сельхозпроизводители роют оросительные каналы, в Турции поливы производят дронами. То есть необходимо внедрить новые, экономные технологии орошения».
В этом году, полагает эколог, обмеление Куры продолжится до наступления периода осадков. Осенью пройдут дожди, и в определенной степени уровень реки восстановится. «Но нынешнее критическое обмеление требует проведения тщательного международного и внутреннего мониторинга и принятия кардинальных мер по сохранению водных ресурсов Куры», - вместе с тем убежден Ч.Исмайлов.