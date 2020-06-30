Коронавирус в России: 6718 новых инфицированных и 147 умерших за сутки

В России за минувшие сутки выявили 6 718 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщает оперативный штаб РФ по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

За сутки с 1 на 2 июле в стране было зафиксировано 6 760 новых инфицированных в 83 регионах.

Сообщалось, что 147 человек скончались, 6 047 человек излечились.

Ранее эксперты заявили, что второй волны коронавируса в России можно избежать, если в ближайшие месяцы в стране начнется массовая вакцинация граждан. В противном случае «события могут развиваться по-разному», считают специалисты.