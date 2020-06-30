Микаил Джаббаров сказал, что стагнацию остановили, но... наш комментарий
Всего несколько месяцев понадобилось новому коронавирусу, чтобы растревожить мир, как мальчишка пчелиный улей. Сколько еще будет продолжаться вызванная им пандемия, никто даже предположить не может. А вот негативные последствия пандемии, в том числе и для Азербайджана, скорее всего, окажутся еще более длительными. Правда, правительству удалось принять необходимые меры для предотвращения усугубления навалившегося кризиса и выхода из него с наименьшими потерями. Но это не дает повода для расслабления, общество и бизнес должны адаптироваться к новым требованиям, чтобы продолжить дальнейшее развитие.
К этому вкратце сводилась суть заявлений министра экономики Микаила Джаббарова на брифинге, посвященном презентации электронной кредитной платформы. По его словам, в результате негативных последствий пандемии и нестабильности цен на нефть экономическая активность в Азербайджане снизилась, экономический баланс нарушен, а введенные ограничения привели к разрывам в производственно-перерабатывающей цепочке. Говоря о влиянии ограничений и возникших новых вызовов на национальную экономику из-за коронавирусной пандемии, а также о стагнации на мировых энергетических и фондовых рынках, министр в то же время подчеркнул главное - несмотря на наблюдаемый застой в экономике, рецессии национальной экономики не произошло.
Действительно, правительство, согласно поручениям главы государства, оперативно среагировало на надвигающуюся пандемию, осуществляя меры по минимизации потерь национальной экономики. В частности, оперативно был дан старт ряду программ, посредством которых государство помогает бизнесу выйти из создавшейся ситуации с наименьшими потерями. Достаточно отметить, что на банковские счета свыше 129 тыс предпринимателей было перечислено более 155 млн манатов. Джаббаров призвал предпринимателей в свою очередь научиться работать в новых условиях, в соответствии с новыми санитарно-карантинными и социально-поведенческими правилами. «Чем раньше объекты торговли и услуг привыкнут к новым правилам, тем лучше это скажется на их бизнесе», - сказал он. Да, общество, как и его составляющее звено - бизнес, должны привыкнуть жить и работать в новых условиях.
А урон нанесен существенный. Пандемия и сопутствующие ограничения оказывают серьезное влияние на экономику. В частности, в результате негативных последствий пандемии и нестабильности цен на нефть экономическая активность в стране снизилась, экономический баланс нарушен, а введенные ограничения привели к разрывам в производственно-перерабатывающей цепочке. Тем не менее, несмотря даже на временный застой экономики, в текущих условиях в национальной экономике нет предпосылок для рецессии. К сожалению, как отметил министр, общий ущерб от пандемии сегодня только подсчитывается. Но статистика показывает, что в связи с пандемией коронавируса (COVID-19) наблюдается снижение как импорта, так и экспорта в стране. Снижение экспорта связано со снижением цен на нефть на мировом рынке. Но даже в этих условиях стоимость экспортируемой продукции превышает стоимость импортируемой. А это дает основания думать, что совместными усилиями бизнес вполне способен постепенно восстановить экономические потери.
К тому же государство намерено еще больше расширить объем и масштабы оказываемой поддержки. Так, с целью оказания поддержки бизнесу Минэкономики разработало электронную кредитную платформу для предпринимателей (e-edf.gov.az). Посредством данной платформы бизнесмены получат возможность обращаться в банки в упрощенной форме. Как ранее сообщал haqqin.az, к новой системе подключены 15 банков, в будущем подключатся и другие. Через платформу предлагаются гарантированные льготные кредиты для лиц, пострадавших от пандемии COVID-19. Кредит будет предоставлен в течение не более 10 дней. Предприниматели смогут брать кредиты до 3 млн манатов. Льготный период по кредиту – 12 месяцев. Платформа облегчит обращение предпринимателей.
Кроме того, в действующих промышленных зонах будут открыты новые предприятия. Так, в Сумгаитском химическом промышленном парке ведутся переговоры о начале проектов на сумму 150-200 млн долларов. И уже в сентябре здесь могут начать реализацию проектов нового поколения. А в новом Бакинском порту в Аляте создаются условия для перевозки новых видов грузов из Средней Азии, что еще больше увеличит транзитный потенциал порта. Ведутся переговоры по созданию нового инвестиционного фонда за счет внутренних и внешних ресурсов. На уровне рабочей группы проходят обсуждения по амнистии имущества и капитала.
Все это, видимо, и дает основание министру прогнозировать, что экономика Азербайджана к концу года сбалансируется, хотя многие страны предполагают добиться этого только в следующем году.
Да, глобальная экономика столкнулась с новыми вызовами, связанными с пандемией COVID-19. Но на фоне этих вызовов национальная экономика Азербайджана, несмотря на трудности, продемонстрировала свою устойчивость. Негативное влияние на ключевых игроков экономики минимально. Сказалось наметившееся в последние годы улучшение бизнес-среды, ограничение различных вмешательств в деятельность бизнесменов. А сегодня пришла пора сосредоточить усилия на важнейших направлениях и сделать новый скачок для достижения поставленных целей.