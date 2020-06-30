Всего несколько месяцев понадобилось новому коронавирусу, чтобы растревожить мир, как мальчишка пчелиный улей. Сколько еще будет продолжаться вызванная им пандемия, никто даже предположить не может. А вот негативные последствия пандемии, в том числе и для Азербайджана, скорее всего, окажутся еще более длительными. Правда, правительству удалось принять необходимые меры для предотвращения усугубления навалившегося кризиса и выхода из него с наименьшими потерями. Но это не дает повода для расслабления, общество и бизнес должны адаптироваться к новым требованиям, чтобы продолжить дальнейшее развитие.

К этому вкратце сводилась суть заявлений министра экономики Микаила Джаббарова на брифинге, посвященном презентации электронной кредитной платформы. По его словам, в результате негативных последствий пандемии и нестабильности цен на нефть экономическая активность в Азербайджане снизилась, экономический баланс нарушен, а введенные ограничения привели к разрывам в производственно-перерабатывающей цепочке. Говоря о влиянии ограничений и возникших новых вызовов на национальную экономику из-за коронавирусной пандемии, а также о стагнации на мировых энергетических и фондовых рынках, министр в то же время подчеркнул главное - несмотря на наблюдаемый застой в экономике, рецессии национальной экономики не произошло.

Действительно, правительство, согласно поручениям главы государства, оперативно среагировало на надвигающуюся пандемию, осуществляя меры по минимизации потерь национальной экономики. В частности, оперативно был дан старт ряду программ, посредством которых государство помогает бизнесу выйти из создавшейся ситуации с наименьшими потерями. Достаточно отметить, что на банковские счета свыше 129 тыс предпринимателей было перечислено более 155 млн манатов. Джаббаров призвал предпринимателей в свою очередь научиться работать в новых условиях, в соответствии с новыми санитарно-карантинными и социально-поведенческими правилами. «Чем раньше объекты торговли и услуг привыкнут к новым правилам, тем лучше это скажется на их бизнесе», - сказал он. Да, общество, как и его составляющее звено - бизнес, должны привыкнуть жить и работать в новых условиях.

А урон нанесен существенный. Пандемия и сопутствующие ограничения оказывают серьезное влияние на экономику. В частности, в результате негативных последствий пандемии и нестабильности цен на нефть экономическая активность в стране снизилась, экономический баланс нарушен, а введенные ограничения привели к разрывам в производственно-перерабатывающей цепочке. Тем не менее, несмотря даже на временный застой экономики, в текущих условиях в национальной экономике нет предпосылок для рецессии. К сожалению, как отметил министр, общий ущерб от пандемии сегодня только подсчитывается. Но статистика показывает, что в связи с пандемией коронавируса (COVID-19) наблюдается снижение как импорта, так и экспорта в стране. Снижение экспорта связано со снижением цен на нефть на мировом рынке. Но даже в этих условиях стоимость экспортируемой продукции превышает стоимость импортируемой. А это дает основания думать, что совместными усилиями бизнес вполне способен постепенно восстановить экономические потери.

К тому же государство намерено еще больше расширить объем и масштабы оказываемой поддержки. Так, с целью оказания поддержки бизнесу Минэкономики разработало электронную кредитную платформу для предпринимателей (e-edf.gov.az). Посредством данной платформы бизнесмены получат возможность обращаться в банки в упрощенной форме. Как ранее сообщал haqqin.az, к новой системе подключены 15 банков, в будущем подключатся и другие. Через платформу предлагаются гарантированные льготные кредиты для лиц, пострадавших от пандемии COVID-19. Кредит будет предоставлен в течение не более 10 дней. Предприниматели смогут брать кредиты до 3 млн манатов. Льготный период по кредиту – 12 месяцев. Платформа облегчит обращение предпринимателей.

Кроме того, в действующих промышленных зонах будут открыты новые предприятия. Так, в Сумгаитском химическом промышленном парке ведутся переговоры о начале проектов на сумму 150-200 млн долларов. И уже в сентябре здесь могут начать реализацию проектов нового поколения. А в новом Бакинском порту в Аляте создаются условия для перевозки новых видов грузов из Средней Азии, что еще больше увеличит транзитный потенциал порта. Ведутся переговоры по созданию нового инвестиционного фонда за счет внутренних и внешних ресурсов. На уровне рабочей группы проходят обсуждения по амнистии имущества и капитала.

Все это, видимо, и дает основание министру прогнозировать, что экономика Азербайджана к концу года сбалансируется, хотя многие страны предполагают добиться этого только в следующем году.

Да, глобальная экономика столкнулась с новыми вызовами, связанными с пандемией COVID-19. Но на фоне этих вызовов национальная экономика Азербайджана, несмотря на трудности, продемонстрировала свою устойчивость. Негативное влияние на ключевых игроков экономики минимально. Сказалось наметившееся в последние годы улучшение бизнес-среды, ограничение различных вмешательств в деятельность бизнесменов. А сегодня пришла пора сосредоточить усилия на важнейших направлениях и сделать новый скачок для достижения поставленных целей.