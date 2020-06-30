Прокуратура об убийстве в Баку

На основании поступившей информации о том, что 2 июля около 23:00 на территории Сураханского района Баку Маилу Мустафаеву были нанесены ножевые ранения, от которых он скончался, сотрудники прокуратуры с участием медицинского эксперта провели осмотр места происшествия.

Как сообщили haqqin.az в прокуратуре Сураханского района, по факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР, назначены соответствующие экспертизы.

В ходе следствия было установлено, что преступление на почве конфликта совершил знакомый пострадавшего Аслан Садыгов (1989 г.р.). В настоящее время продолжаются неотложные следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения Аслана Садыгова.