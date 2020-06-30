И в Мексике мафия управляет карантином

Ранее также сообщалось, что мексиканские картели раздают людям продукты. Так, картель Синалоа распространяет видеозаписи, на которых его представители раздают упаковки с продовольствием и продуктами первой необходимости бедным жителям мексиканской провинции.

В Мексике преступные сообщества вводили комендантский час, чтобы сдержать вспышку коронавируса. Об этом говорится в докладе МВД страны.

Звездой таких видео стала дочь арестованного и экстрадированного в США босса картеля Хоакина "Эль Чапо" Гусмана Алехандрина Гусман Саласар. На записях она упаковывает туалетную бумагу и еду в картонную коробку с красивыми логотипами и дизайнерской стилизацией трафаретного изображения своего профиля. Аналогичную символику использовал, возглавляя картель, сам "Эль Чапо".

Нуждающиеся мексиканцы, чьё положение ещё более ухудшилось из-за экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса в стране, получают от картеля масло, сахар, рис, предметы гигиены и даже медикаменты.

Алехандрина организовала для таких раздач своеобразное прикрытие — формально они производятся её легальной компанией, которая использует известность Гусмана и действует под зарегистрированным брендом "El Chapo 701" (цифра 701 означает место наркобарона среди богатейших людей планеты в рейтинге Forbes).

Известный своими жестокими преступлениями и пытками картель Синалоа популярен среди местных жителей, поскольку подобные мероприятия с успехом предпринимались и ранее.