В Казахстане воздвигли памятник Назарбаеву

Памятник воздвигли в Национальном университете обороны. Токаев назвал выбор места глубоко символичным актом, поскольку Вооруженные силы были созданы указом Назарбаева.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в режиме видеосвязи принял участие в церемонии открытия памятника первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву в Нур-Султане. Об этом пишет Tengrinews.kz.

«На заре независимости Нурсултан Абишевич Назарбаев лично участвовал в решении самых сложных задач военного строительства», — сказал Токаев, добавив, что только сильное государство с мощными вооруженными силами может сохранить целостность и авторитет.

По словам главы государства, именно поэтому власти продолжают уделять особое внимание повышению боеготовности армии и квалификации кадров.

6 июля 2020 года Назарбаеву исполнится 80 лет. День Столицы, приходящийся на этот день, отмечают в Казахстане как государственный праздник.