Немецкий ученый объяснил, почему не будет второй волны COVID-19

Директор Института вирусологии и исследования ВИЧ при медицинском факультете Боннского университета профессор Хендрик Штрик в интервью РИА Новости объяснил, почему не нужно ожидать второй волны коронавируса.

По его мнению, второй волны коронавируса SARS-CoV2 не будет как на национальном, так и международном уровнях, так как сам вирус "не исчезнет", а превратится в новый эпидемический коронавирус.

"В настоящее время в мире насчитывается четыре эндемических коронавируса человека. Эти четыре вируса ответственны за 10-30% всех случаев заражения гриппом среди людей в Европе в зимние месяцы. В большинстве случаев эндемические коронавирусы человека вызывают заболевания верхних и нижних дыхательных путей. Я думаю, что SARS-CoV-2 также развивается в эндемический коронавирус", – заявил Хендрик Штрик.

Он выразил мнение, что коронавирус нового типа нельзя уничтожить до появления вакцины. При этом в настоящее время мир не нашел вакцин против патогенных коронавирусов человека, из-за чего человечество "должно начать жить с вирусом".