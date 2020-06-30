Эльман Пашаев: «Мне приходится скрывать информацию от Михаила Ефремова»

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова в суде, признался в сокрытии информации от клиента. Его слова передает Starhit.

«Я ничего ему не говорю и рекомендую не смотреть новости. Он и так мучается, что человек погиб, а тут еще его родственники шоу устроили», — объяснил Пашаев. Он добавил, что ему придется ввести Ефремова в курс дела при встрече со следователем.

Адвокат отметил, что Ефремов в настоящее время «неразговорчивый»: «Состояние подавленное, ему тяжело».