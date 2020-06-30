И войсковые части армии привлечены к патрулированию Баку

«В соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров некоторые подразделения азербайджанской армии задействованы в патрульной службе, организованной для оказания помощи сотрудникам Министерства внутренних дел по контролю за соблюдением особого карантинного режима в стране». Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства обороны.

Отмечается, что военнослужащие несут службу на отведенных в связи со специальным карантинным режимом территориях.