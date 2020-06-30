Названы два главных фактора заражения COVID-19

Один из ведущих вирусологов Германии, директор Института вирусологии и исследования ВИЧ при медицинском факультете Боннского университета профессор Хендрик Штрик назвал два ключевых фактора, которые влияют на возможность заражения COVID-19 и другими респираторными вирусами.

"Это близость и время. Если вы находитесь рядом с инфицированным человеком и проводите с ним много времени, тогда, скорее всего, происходит заражение. Опасность заражения дополнительно усиливается в закрытых помещениях, поскольку отсутствие ветра и солнца означает, что капельки вируса могут лучше сохраняться в воздухе", - цитирует его РИА Новости.

Ученый признал, что защитные маски могут снизить риск заражения SARS-CoV-2, но только если использовать их правильно. При ношении одной и той же маски в течение нескольких недель, без стирки, она превращается в "питательную среду для бактерий и грибков", что может, напротив, вызвать осложнения.

Говоря о дезинфекции, Штрик напомнил, что коронавирус - это воздушно-капельная инфекция, а не контактная. Конечно, если человек чихает или кашляет в руку, а потом ею открывает дверь, тот, кто дотронулся вслед за ним до ручки, а потом до слизистых оболочек, может заразиться. "Но это не главный маршрут передачи", - считает профессор.