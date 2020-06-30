Бывший директор Института легочных заболеваний умер от коронавируса

Бывший директор Научно-исследовательского института легочных заболеваний Фаик Агаев скончался от коронавируса. Информацию о смерти врача haqqin.az подтвердили сотрудники института.

Согласно информации, 70-летний врач умер этой ночью в Учебно-хирургической клинике Азербайджанского медицинского университета.

Отметим, что Фаиг Агаев был руководителем Национальной программы по борьбе с туберкулезом, а также директором Научно-исследовательского института легочных заболеваний. Он занимал эту должность до 2009 года.

Сообщается, что коронавирусом также заразились несколько сотрудников Научно-исследовательского института легочных заболеваний.