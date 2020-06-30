На основании информации, поступившей в Службу государственной безопасности в связи с тем, что некоторые должностные лица Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики умышленно использовали свои полномочия против интересов службы и допустили многочисленные незаконные действия, наносящие значительный ущерб охраняемым законом интересам общества и государства, проводятся следственно-оперативные мероприятия, сообщает сайт СГБ Азербайджана.

Дополнительные сведения о проведенных расследованиях, лицах, подозреваемых в совершении преступления, а также о совершенных преступлениях будут представлены общественности.