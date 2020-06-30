В Китае часть золотого запаса оказалась подделкой

Крупного китайского производителя ювелирных изделий, компанию Wuhan Kingold Jewelry, поймали на использовании поддельных золотых слитков. Под них компания привлекала кредиты и ссуды. Вскрылась афера только после того, как один из кредиторов, Dongguan Trust, не получил вовремя залог и решил продать имущество, пишут «Ведомости».

После первого сообщения проверять слитки от Wuhan Kingold Jewelry начали и другие кредиторы. Во всех случаях оказалось, что сделаны они из позолоченной меди.

Всего у Wuhan Kingold Jewelry было 83 тонны такого «золота» — это 4,2 процента золотого запаса страны. Закладывая их с 2013 года, компания смогла получить финансирования на 20 миллиардов юаней (2,8 миллиарда долларов).

Остроты одному из крупнейших в истории скандалов с фальшивым золотом добавляет то, что залоги застраховала государственная страховая компания PICC Property and Casualty.