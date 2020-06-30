У четырех сотрудников ARB24 выявили коронавирус

У четырех сотрудников телеканала ARB24 выявлена коронавирусная инфекция.

Как сообщает Qafqazinfo, двое сотрудников телеканала, результаты первых тестов которых дали положительный результат, были помещены на недельный карантин. После повторной сдачи тестов на COVID-19, результаты которых были отрицательными, эти сотрудники были отпущены домой.

Еще один сотрудник телеканала, пробыв неделю в больнице под наблюдением врачей, был также отпущен домой, его лечение продолжается дома. В настоящее время лечение четвертого сотрудника ARB24 продолжается в больнице.

Кроме того, в связи со сложившейся ситуацией телеканал временно уменьшил количество прямых эфиров.