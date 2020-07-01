Boeing прекращает производство легендарного лайнера

Агентство отмечает, что компания пока что не сообщила об этом даже своим сотрудникам. Но о принятом решении свидетельствуют новые формулировки в финансовых ведомостях, заявили собеседники агентства. Из документов исчезло упоминание о том, что компания продолжит «оценивать жизнеспособность» программы 747. Такую стандартную формулировку Boeing использовала раньше.

Ранее Boeing уже отказался от производства пассажирских Boeing 747, но продолжал поставки грузовых моделей. По данным Bloomberg, сейчас компания имеет 15 заказов на грузовые Boeing 747. Последний самолет этой модели будет выпущен примерно через два года, отмечает Bloomberg.

Также отмечается, что несмотря на популярность среди пассажиров, «Джамбо Джет» был несильно востребован на большинстве маршрутов, поскольку перевозчики отдавали предпочтение лайнерам с двумя двигателями.

Forbes пишет, что происходящее говорит о завершении эры двухэтажных «левиафанов» с четырьмя двигателями Bloomber подчеркивает, что компания несколько лет готовилась свернуть программу Boeing 747. С 2016 года Boeing потеряла в расчете на один Boeing 747 около $40 млн, заявила Bloomberg аналитик Jefferies Шейла Каяоглу.