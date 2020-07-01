МЧС продолжает дезинфекцию в Баку фото; видео
В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса (COVID-19) на территории Азербайджана по поручению главы государства Ильхама Алиева осуществляются комплексные эффективные меры.
Как сообщили haqqin.az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в рамках этих мероприятий, в соответствии с решениями Оперативного штаба при Кабинете министров, Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает деятельность по профилактике заражения коронавирусной инфекцией, повышению эффективности соответствующих профилактических мероприятий в этой сфере.
Соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны МЧС проводят дезинфекционные работы на объектах, определенных Оперативным штабом по городу Баку, различные места города регулярно дезинфицируются специальным раствором.
Указанные работы будут продолжены.