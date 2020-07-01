Глава французского правительства Эдуар Филипп подал в отставку. Этого шага ожидали давно, а неуспех пропрезидентской партии «Вперед, республика!» на местных выборах 28 июня ускорил перестройку в высших эшелонах. Президенту Макрону уже сейчас пора готовиться к выборам, которые ему предстоят в 2022 году, чтобы уверенно рассчитывать на второй срок, и для этого нужны новые идеи и новые люди.

Кандидатура нового французского премьера еще не названа, и старое правительство пока будет работать. Ирония заключается в том, что Эдуар Филипп точно меньше всех виноват в неприятностях партии «Вперед, республика!». Он очень популярен, его поддержка, согласно июньским опросам, составила 50%, в то время как у самого президента лишь 38%. Французы совсем не хотят, чтобы он уходил в отставку. Кроме того, на местных выборах именно Филипп одержал единственную победу, которую партия может записать на свой счет: бывший мэр Гавра, он снова выставил тут свою кандидатуру и выиграл.

В остальных крупных городах почти везде уверенно лидировали левоцентристские союзы социалистов и «зеленых». Страсбург, Лион, Марсель, Бордо, Гренобль взяли «зеленые» - представители партии «Европа — Экология — «Зеленые». В Париже с большим отрывом выиграла действующий мэр Анн Идальго, кандидат от пропрезидентской партии лишь третий. «Республиканцы» победили в Тулузе и Ницце. Даже националисты добились успеха, впервые поставив своего мэра в большом, свыше 100 тысяч жителей, городе – Перпиньяне.

Сложно сказать, насколько результаты нынешних местных выборов представительны. Первый тур состоялся в марте, а второй был перенесен на июнь из-за эпидемии коронавируса. Это не могло не сказаться на явке, которая составила чуть больше 40%. Не секрет, что совсем молодая партия «Вперед, республика!», организованная Макроном в 2017 году за считаные месяцы до парламентских выборов, до сих пор не имеет устойчивой разветвленной структуры на местах, и ее влияние сосредоточено на общенациональном уровне. Но как в будущем скажется нынешний явный запрос на более левую и экологически ориентированную политику, выразившийся в июньском голосовании, пока совершенно неясно.