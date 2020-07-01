В Пакистане поезд протаранил автобус с паломниками: десятки погибших

Поезд протаранил автобус в провинции Пенджаб в восточной части Пакистана, в результате чего погибли по меньшей мере 19 паломников-сикхов. Об этом сообщил телеканал Geo TV.

По его данным, автобус с паломниками переезжал железнодорожные пути по необорудованному переезду. По предварительной информации, водитель нарушил правила дорожного движения и не убедился в отсутствии поезда на путях.

Пострадавшие доставлены в больницу, их число уточняется.