Во Франции назначили нового премьера

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил Жана Кастекса новым премьер-министром страны. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Елисейского дворца.

«Президент Республики назначил Жана Кастекса премьер-министром и поручил ему сформировать правительство», — говорится в коммюнике.

Ранее в этот же день премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку. Отмечалось, что он продолжит вести текущие дела до назначения нового правительства.

Кастекс ранее занимал должность мэра города Прад (юг Франции). В апреле он был назначен координатором по выходу страны из карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса.