Умер отец Хабиба Нурмагомедова
Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап, болевший коронавирусом, скончался, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение! Такова воля Всевышнего, и таково предопределение!" - написал Кадыров в своем Telegram-канале.