В Сабаильском районе Баку сотрудники полиции выявили еще одного больного коронавирусом, находившегося в общественном месте.

Как сообщает пресс-служба Главного управления полиции Баку, жителю Сабаильского района 74-летнему Исрафилу Мусаеву было назначено лечение на дому, так как сданный им тест на COVID-19 дал положительный результат. Однако он покинул место проживания.

В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий И. Мусаев был обнаружен в магазине с интенсивным движением людей. С ним была проведена профилактическая беседа о том, что его действия создают угрозу для жизни и здоровья других людей. Проживающим на этой территории людям было рекомендовано избегать с ним контактов.

Сотрудниками полиции было обеспечено проведение дезинфекционных работ на этой территории.