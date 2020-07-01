Почти 20 тысяч человек умерли от COVID-19 в домах престарелых в Британии

Почти 20 тысяч человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в домах престарелых в Великобритании, сообщает The Daily Mirror.

Уточняется, что со 2 марта по 12 июня каждый пятый житель домов престарелых был заражен коронавирусом. От осложнений, вызванных пневмонией COVID-19, умерли 84 процента заболевших, пишет Лента.ру.

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона спросили, могли ли власти предотвратить такие потери, введя карантинные меры раньше. Он уклонился от ответа, указав на то, что для выявления причин такой смертности нужна крайне подробная картина происходящего.

The Daily Mirror отмечает, что около 40 процентов больных переместили в дома престарелых, чтобы освободить больничные койки для других зараженных коронавирусом.