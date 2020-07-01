Турция обвинила Францию в соучастии в преступлениях Хафтара в Ливии

Преступления сторонников так называемой ливийской национальной армии под руководством Халифы Хафтара совершались в стране с ведома Франции, заявил представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик, пишет Anadolu.

"Франция является соучастницей преступлений в Ливии. Сегодня на западе североафриканской страны один за другим находят массовые захоронения жертв наемников Халифы Хафтара, и Париж пытается дистанцироваться от преступлений против человечности", - сказал представитель правящей турецкой партии.

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон начал отвергать связь с Хафтаром лишь после того, как признанное ООН Правительство национального согласия начало одерживать победы в Ливии. "Где был Макрон в течение 14 месяцев осады Триполи? Почему он не высказывал свою позицию, когда сторонники Хафтара в массовом порядке убивали людей?" - отметил Челик.

Политик напомнил также о геноциде в Руанде, где поддерживаемое Францией местное правительство в 1994 году за 100 дней уничтожило более миллиона человек.