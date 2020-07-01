В Египте арестовывают врачей за правду о коронавирусе

Власти Египта арестовывают медицинских работников, которые распространяют данные о борьбе с коронавирусом и открыто заявляют о проблемах. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как сообщается, не менее девяти врачей и других медработников были арестованы с марта. Все они высказывали недовольство политикой государства в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. В частности, они отмечали нехватку защитного оборудования в государственных больницах, заявляли об отсутствии массового тестирования населения, сообщали о смертях среди своих коллег и без разрешения сообщали о новых случаях заражения.

Издание Coda отмечает, что такие действия правительство расценивает как распространение ложной информации. В результате врачи работают в стрессовых условиях и без должной защиты.