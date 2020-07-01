Известный бандит исчез перед приговором Верховного суда

В четверг около полуночи стало известно, что высшая судебная инстанция Италии отклонила ходатайство адвокатов 78-летнего Мезины. Таким образом, вынесенное в 2018 году решение апелляционного суда города Кальяри, приговорившего преступника к 30 годам тюрьмы за организацию международного наркотрафика, вступило в законную силу, передает РИА Новости.

На Сардинии легендарный бандит Грациано Мезина про прозвищу Гратцианедду бесследно исчез из родного города Оргозоло за несколько часов до вынесения приговора по его делу Верховным кассационным судом Италии.

Мезина не стал дожидаться объявления окончательного приговора: в четверг впервые за последний месяц он не пришел отметиться в отделение карабинеров Оргозоло и бесследно исчез.

Всего Мезина провел за решеткой около 40 лет. За свою жизнь он совершил 22 побега из мест лишения свободы, десять удачно. Его побеги на Сардинии овеяны многочисленными легендами. Известно, например, что из тюрьмы преступник зачастую сразу устремлялся в родной Оргозоло, где его всегда ждали влюбленные женщины.

По информации местных СМИ, правоохранительные органы Сардинии в данный момент проводят широкомасштабную операцию по розыску преступника.