Ильхам Алиев написал Дональду Трампу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. Об этом сообщает АзерТАдж.

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