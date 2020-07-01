Ильхам Алиев написал Дональду Трампу
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. Об этом сообщает АзерТАдж.
Новость обновляется
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. Об этом сообщает АзерТАдж.
Новость обновляется
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.