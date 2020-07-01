Сегодня в Агентстве развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) сообщили haqqin.az о том, что Государственное агентство по туризму и ООО «Bakı Abadlıq Xidməti» будут сотрудничать в вопросе разработки концептуального документа для эффективной и системной организации деятельности по превращению поселка Балаханы в туристическую зону.

Как уже сообщал haqqin.az, по поручению президента Ильхама Алиева начата реализация широкомасштабных проектов по перестройке и благоустройству бакинских пригородных поселков и сел. Одним из первых стал преображаться поселок Балаханы, где прокладываются новые дороги, проводятся канализационные, водопроводные и телефонные коммуникации, капитально ремонтируются жилые здания, высаживаются цветы и деревья.

Так, 3 июля председатель правления KOBİA Орхан Мамедов, директор Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев и директор ООО «Bakı Abadlıq Xidməti» Биннат Али Гасымов ознакомились с проведенными в Балаханы работами по благоустройству, туристическими возможностями поселка, обсудили меры, которые будут приняты в рамках сотрудничества.

Напомним, что Балаханы, в недавнем прошлом задыхавшийся от миазмов крупнейшей в стране свалки бытовых отходов и утопавший из-за неполадок с канализацией в лужах с мазутными разводами, превратился в один из самых красивых и благоустроенных пригородов Баку.

Сегодня балаханцы с гордостью показывают свой обновленный поселок и с благодарностью говорят об Ильхаме и Мехрибан Алиевых.

Дороги и улицы благоустроены, обновлены линии водопровода и канализации, расширена телефонная связь, заменены крыши, окна и двери жилых домов, модернизированы административные здания, к которым прибавились и новые постройки. А главное, исчезла годами отравлявшая атмосферу всего района огромная свалка.

Отреставрированы исторические памятники, такие как старинная мечеть, древняя баня, кладбище, которые больше ста лет разрушались и заносились песками. И сейчас уже можно говорить о превращении бывшего промышленного поселка в туристическую достопримечательность Апшерона.

Проведенные работы по восстановлению исторических памятников Балаханы дают основание надеяться, что в скором времени этот апшеронский поселок станет обязательной частью туристического маршрута в Азербайджан, ведь каждый уголок поселка – живая история. И недалеко то время, когда поселок, учитывая множество его древностей, по популярности среди туристов сможет конкурировать со знаменитым Ичеришехер.