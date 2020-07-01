Кто может обращаться в поликлиники Баку в связи с COVİD-19

Только жители Баку могут обращаться в столичные поликлиники, а не в скорую помощь 103 для прохождения теста на предмет COVİD-19, сказал журналистам член Рабочей группы Минздрава, созданной для помощи TƏBİB в устранении проблем в борьбе с COVİD-19, Набиль Сеидов.

По его словам, для прохождения тестов жителям других регионов, подозреваемым в инфицировании COVİD-19, не следует обращаться в поликлиники по всей стране.

"В настоящее время тесты проводятся только поликлиниками Баку. В других регионах сдача тестов на COVİD-19, обследование пациентов проводятся в прежнем порядке. Обращения для сдачи тестов осуществляются посредством службы 103 или горячей линии "1542" Госагентства по обязательному медстрахованию", - отметил Сеидов.

Представитель Минздрава также сказал, что в регионах есть централизованные лаборатории, в которые отправляются и проверяются все анализы, взятые службой 103 и больницами, выделенными для лечения COVİD-19.