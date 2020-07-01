В Азербайджане выявлено 583 новых случая заражения коронавирусом, 395 пациентов вылечились и были выписаны домой. Об этом haqqin.az сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров.

В Оперативном штабе также сообщили о смерти семи пациентов, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 19 267 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 10 820 человек вылечились, 235 – скончались, 8 212 – продолжают лечение в больницах особого режима.

До сегодняшнего дня в стране проведено 502 965 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 7 137 – за минувшие сутки.