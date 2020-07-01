Минтруда: в июне более 2,3 миллиона человек получили соцвыплаты
Государственный фонд занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения в июне сделал социальные выплаты более чем 2,3 млн лиц, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Согласно информации, из указанного числа 1,264 миллиона получили пенсии, 421 тысяча - пособия, 300 тысяч - стипендии, более 350 тысяч членов 84 тысяч семей - адресную соцпомощь.
В июне число получивших соцвыплаты на 7,4 процента (161 тысячу человек) было больше.
В прошлом месяце на финансирование пенсий, пособий, стипендий и адресной социальной помощи было направлено 480 миллионов манатов, это на 19,25 процента (77,5 миллиона манатов) больше по сравнению с соответствующим показателем 2019 года.