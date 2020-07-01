Глава TƏBİB: больше половины зараженных приходится на Баку

55,1% от общего уровня заражения коронавирусом приходится на Баку. Об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

По его словам, в Апшеронском районе он составляет 16,3%, Гяндже-Газахе 8,4%, центральных районах 7,5%, Лянкяране 5,8 %, Губе-Xачмазе 1,6 %, Шеки-Загатале 1,4%, Верхнем Карабахе 1,1%, Ширване 1,2%. 1,3 % заражения выявлен у приехавших из-за рубежа.

«Ужесточенный карантинный режим позволил сохранить количество случаев инфицирования на стабильном уровне», - заявил Рамин Байрамлы.

Р.Байрамлы отметил, что если бы не был введен карантинный режим, случаев инфицирования было бы в 2-3 раза больше: «Введением карантинного режима нам удалось сохранить уровень заражения стабильным».

«В настоящее время в реанимации проходят лечение 267 пациентов с коронавирусом», - заявил Р.Байрамлы.