Дорожная полиция предупреждает отпускников...

Как заявил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД полковник полиции Кямран Алиев, на въезде в столицу и выезде из нее установлены карантинные посты, контролирующие соблюдение особого карантинного режима.

«Есть ограничение и на выезд из Баку тех, кто имеет прописку в районе, но работает в столице. Потому что многие из этой категории лиц злоупотребляют данным обстоятельством, пытаясь за короткий срок неоднократно приехать в район и вернуться обратно в Баку, что может способствовать распространению коронавируса.

Ограничение касается и отпускников, желающих выехать из Баку отдыхать в регионы. Выезд из столицы возможен только при особых обстоятельствах для лиц, имеющих служебное удостоверение и разрешение, людей, перевозящих сельскохозяйственную продукцию. Отпускники в районах будут встречаться с родственниками, знакомыми, устраивать застолья, создавая тем самым условия для широкого распространения коронавируса. Граждане в период карантина должны отдавать предпочтение самоизоляции и не выходить из дома без надобности», - подчеркнул К.Алиев.