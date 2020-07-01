TƏBİB: «84 человека заразились на одних поминках»

«В последние недели наблюдается увеличение числа летальных случаев среди молодых людей». Об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Председатель правления TƏBİB отметил, что умирали и пациенты, у которых не было попутных заболеваний: «Это объясняется мутацией вируса. Есть много людей, которые всей семьей тяжело переносят болезнь».

Р.Байрамлы сообщил, что 54% зараженных - женщины, 46% - мужчины: «Это связано с массовым участием в поминках. Были случаи, когда после одних поминок было выявлено 84 факта заражения».