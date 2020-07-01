Глава МИД Пакистана заразился коронавирусом

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши сообщил сегодня, что заразился коронавирусом.

"Сегодня я почувствовал небольшую температуру и немедленно самоизолировался дома. К настоящему моменту тест на COVID-19 показал положительный результат", - написал глава пакистанского внешнеполитического ведомства в своем Twitter, передает ТАСС.

Он также отметил, что продолжит выполнять свои обязанности из дома.

К настоящему времени в Пакистане выявлено 221 896 случаев заражения коронавирусом, по меньшей мере 113 623 человека выздоровели, 4 551 пациент умер.