Вюсал Гасымлы сказал, что в Азербайджане нет нищих

В документе «Отчет об устойчивом развитии – 2020» Азербайджан занял 54-ю позицию по индексу целей в области устойчивого развития среди 166 стран мира. Об этом сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы, сообщает haqqin.az.

«По индексу целей устойчивого развития Азербайджан является региональным лидером. Наша страна, заняв 54-е место, оставила позади всех соседей. В отчете Россия занимает 57-ю, Грузия 58-ю, Иран 59-ю, Казахстан 65-ю, Турция 70-ю, Армения 75-ю и Туркменистан 114-ю позицию», - сказал Гасымлы.

По его словам, Азербайджан набрал 72,6 балла из 100 возможных в индексе: «В стране не зарегистрированы бедные с ежедневным доходом менее 3,2 доллара США. Азербайджан демонстрирует один из лучших результатов в мире по показателю экономического неравенства - коэффициенту Джини, который составляет для страны 38,6».