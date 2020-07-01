Эрдоган снова о статусе Айя-Софии

Обвинения в адрес Анкары в связи с возможностью лишения Айя-Софии статуса музея являются нападками на суверенитет Турции, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обвинения в адрес нашей страны в связи с Айя-Софией по сути являются нападками на суверенитет Турции», — сказал Эрдоган, выступая в стамбульском районе Левент.

Он заявил, что Турция не вмешивается «в дела молельных учреждений в других странах, таким же образом ни у кого нет права или полномочий вмешиваться в вопросы, связанные» с ее святыней.

По словам министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, Анкара вправе изменить статус Айя-Софии, восстановив ее как мечеть, без учета мнений других государств.

В минувший четверг Госсовет Турции рассмотрел вопрос об изменении статуса Айя-Софии и превращении его в мечеть. Решение огласят в течение 15 дней.