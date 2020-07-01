Минэкономики и Государственная налоговая служба получили новые полномочия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в «Положение о Министерстве экономики Азербайджанской Республики» и «Положение о Государственной налоговой службе при Министерстве экономики Азербайджанской Республики».

Согласно указу, в дальнейшем через соответствующие структуры, входящие Министерство экономики, будет осуществляться контроль за соблюдением субъектами предпринимательской деятельности и их должностными лицами требований противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режима.

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики также будет осуществлять контроль за соблюдением субъектами предпринимательской деятельности и их должностными лицами требований противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режима.