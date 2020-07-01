Глава TƏBİB о ситуации с коронавирусом в Нахчыване

В Нахчыванской Автономной Республике до сегодняшнего дня зафиксировано 142 случая заражения коронавирусом COVID-19, 11 человек скончались, заявил на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

"В Нахчыванской Автономной Республике до сегодняшнего дня зафиксировано 142 случая заражения коронавирусом. В то же время 126 человек выздоровели, пять находятся на лечении, 11 человек скончались", - сказал Байрамлы, отметив, что до сегодняшнего дня в Автономной Республике было проведено 9,29 тыс. тестов.