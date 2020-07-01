В Азербайджане обнуляются спецпропуска для выхода из дома

С воскресенья, 5 июля, аннулируются спецпропуска, выданные гражданам для занятия трудовой деятельностью во время строго карантина. Об этом заявил в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

Он напомнил, что работодатели должны вновь получить разрешения для своих работников на последующие карантинные недели в соответствии с количеством, установленным Оперативным штабом для каждой сферы деятельности.

На период до 5 июля портал icaze.e-gov.az выдал почти 700 тысяч спецпропусков представителям 66 тысяч государственных и частных организаций.

"Как показывает практика, некоторые организации злоупотребили этой возможностью. В некоторых случаях разрешения были получены сотрудниками без особой необходимости. В других случаях люди, получившие спецпропуска, использовали их не по назначению. В связи с этим Оперативный штаб аннулировал 85 тысяч спецпропусков", - заявил Мехтиев.

Он предупредил, что если вновь будут выявлены факты злоупотребления, то в отношении этих организаций будут предприняты меры в соответствии с законом.