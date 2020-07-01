Путин: Россия нуждается в притоке новых граждан

Президент России Владимир Путин заявил, что страна нуждается в притоке новых граждан, передает РИА «Новости».

По словам главы государства, это должны быть молодые, образованные, здоровые люди, которые нужны стране.

Путин также отметил, что если речь идет о носителях русского языка и культуры, то в России «втройне заинтересованы в притоке именно таких людей, которые чувствуют себя россиянами в широком смысле этого слова».

«Совершенно очевидно, что с развитием экономики в России нам уже не хватает, а скоро это будет очень заметно, не будет хватать рабочих рук. ... Это одна из серьезных проблем», — добавил президент.